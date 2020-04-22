Pellegrini, Fenerbahçe için sınırların açılmasını bekliyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Manuel Pellegrini, karar vermek adına corona virüs salgınının etkilerinin kısmen azalmasını bekliyor.

Rotası yine Avrupa

28 Aralık'ta West Ham'dan ayrılan Pellegrini, salgın sürecini ülkesi Şili'de geçiriyor. En son Mart ayında Santiago'da arkadaşı Mayne-Nicholls ile birlikte bir kahve dükkanında görüntülenmişti.

Daha önce teknik direktörlük adına Şili'ye dönme ihtimalini değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Şili'de beni heyecanlandıracak, dönmemi sağlayacak bir proje sunabilecek takım yok" ifadeleriyle rotasının yeniden Avrupa olacağını işaret etmişti.

Fenerbahçe'yi doğruladılar

Geçtiğimiz günlerde La Cuarta'ya konuşan yakın bir arkadaşı ise, "Birkaç hafta önce Fenerbahçe, Pellegrini ile temasa geçti. Olası bir sözleşmenin detayları için Türkiye'ye gelmesini istediler ama sınırlar kapalı olduğu için bu mümkün değil" ifadeleriyle Fenerbahçe'nin teklifini doğrulamıştı.

Mevcut açıklama Arjantin basınından DEPO ve La Voz Deportiva tarafından seyahat kısıtlamaları kalktığında Pellegrini'nin Türkiye'ye gidip sözleşme detaylarını konuşacağı şeklinde yorumlandı.

Yüksek ücreti soru işareti

Tecrübeli çalıştırıcı, son kulüplerinde sezon başına ortalama 7 milyon dolar gibi yüksek bir ücret aldı.

Fenerbahçe'nin mevcut şartlarda Pellegrini'ye nasıl bir teklif sunacağı merak ediliyor.

İspanya'dan talipleri var

Daha önce İspanya'da Villarral, Real Madrid ve Malaga gibi ekipleri çalıştıran 66 yaşındaki teknik adam için şimdi de Real Betis ve Valencia'nın devrede olduğu belirtiliyor.

Kendini heyecanlandıracak yeni bir proje beklediği belirtilen Pellegrini için sunulacak tekliflerin niteliği, karar anlamında ciddi önem taşıyor.