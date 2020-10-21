Pelkas'ın takıma katıldıktan 3 gün sonra ilk 11'de başlayıp gol attığı Göztepe maçı sonrasında Ozan Tufan, adını unuttuğu takım arkadaşına ülkesinin ismiyle, "Yunanistan" diye seslendiğini söylemişti.

Pelkas dün FBTV'de konuktu ve bu konuyla ilgili açıklamada bulundu, "Ozan'ın bana seslenme şeklini sonradan duydum. Çok da hoşuma gitti. Baskı altında bir anda aklına böyle bir şey gelmesi ve beni çağırması güzel bir anektot" ifadelerini kullandı.

'Taraftarı bekliyorum'

İlk maçında gol attığı ve galip geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen Pelkas sözlerini şöyle sürdürdü. "1-2 ay ben ve takım için çok daha iyisinin olacağını görüyorum. İyi insanlardan oluşan çok güzel bir grubumuz var. Kariyerimde uzak geleceği düşünmedim ama şampiyonluk için en çok puanı almalıyız. Özel gol sevincim yok, asist yapan arkadaşıma gidiyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de stadın nasıl dolu olduğunu internetten görmüştüm. Umarım en kısa sürede taraftarımızla bir araya geliriz."