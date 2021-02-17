Pelkas ve Thiam Göztepe maçıyla buluşuyor

Sarı-Lacivertliler, zaman zaman gol yollarında sıkıntı yaşadı. Ancak Dimitris Pelkas ile Mame Thiam’ın yükselen formu, birçok maçta galibiyeti getirdi. Müthiş ikili, Pelkas’ın sakatlığı nedeniyle bir süre ayrı kalmıştı. Ancak Göztepe maçıyla birlikte yeniden buluşuyorlar. Pelkas, bu sezon 6 asist yaparken bunların 3’ünde Thiam’a serviste bulundu. Çok iyi anlaşan ikilinin pazar günü ilk 11’de olmaları bekleniyor. Mesut Özil’in takıma katılmasıyla birlikte Yunan yıldız sol kanada geçecek, Thiam ise yine forvette görev yapacak.

Stoper kararsızlığı

Gustavo’nun yokluğunda orta sahanın merkezinde yine Ozan Tufan ile Jose Sosa forma giyecek. Erol Bulut’un kararsız kaldığı bölge stoper. Ara transfer döneminde gelen Attila Szalai, kısa sürede savunmanın vazgeçilmezi oldu. Marcel Tisserand da formunun zirvesindeyken sakatlanmıştı. Onun yokluğunda Serdar Aziz formayı kaptı. Serdar, sert oyunuyla Szalai’yi tamamlıyor. Ancak Bulut, Tisserand’dan da son derece memnundu. 46 yaşındaki teknik adam kadro konusunda en zor kararı stoperde verecek.



