Pelkas ucuz atlattı

Fenerbahçe’de Dimitris Pelkas’ın sakatlığı herkesin yüreğini ağzına getirdi. Yıldız futbolcu, 82. dakikada Skubic ile çarpıştı, rakibin dizi göğsüne geldi. Pelkas’ın bilincini yitirmesi, arkadaşlarını fazlasıyla panikletti. Başarılı oyuncu hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, Pelkas’ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Göğsüne çok ciddi bir darbe aldı ve şuurunu yitirdi. Dilini ısırmıştı, ağzından hafif bir kan geldi. Şuuru geldikten sonra göğsünde ağrı vardı. Ambulansa aldık, damar yolu açtık. Beyin, boyun ve akciğer tomografisi çektik. Herhangi patolojik bir şey görünmüyor. Ancak kontrol altında olması gerek” ifadelerini kullandı.

Bir süre dinlenecek

Yıldız futbolcu, hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi. Pelkas, takımla birlikte İstanbul’a döndü. Yunan oyuncunun kontrol amaçlı bir süre idmanlara çıkmayacağı, dinleneceği ve durumunun yakından takip edileceği öğrenildi.



