Fenerbahçe 'de bir ayrılık daha kapıda... İngiliz temsilcisi Hull City, sarı-lacivertli ekipte kadroda kendine yer bulmakta zorluk çeken 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'a talip oldu.

TRT Spor'un haberine göre; İki kulüp, Yunan futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Gözler Pelkas'a çevrildi. Yunan orta sahanın son kararı bekleniyor.

Fenerbahçe ile 67 resmi maçta forna giyen Pelkas, 13 gol atıp 8 de asist yaptı.

2 sene önce gelmişti

Yunan on numara iki sene önce teknik Direktör Erol Bulut döneminde 2.2 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Performansı ile göz doldurdu

İlk sezonunda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Pelkas, 34 maçta 8 gol ve 8 asistle sezona damga vurdu. Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Pelkas'a Dinamo Moskova'dan 7 milyon euroluk teklif gelmiş, ancak Sarı-Lacivertliler bu rakamı reddetmişti. O dönem Dimitris Pelkas'dan 9-10 milyon euro civarı teklif bekleyen Fenerbahçe, umduğunu bulamamış ve 2021-22'ye de Yunan futbolcuyla başlamıştı.

Jesus ile forma şansı bulamadı

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye geri dönmesinin ardından Pelkas'ın da performansında düşüş başladı. Yunun futbolcu 2021/22 sezonunda 33 maçta sadece 5 gol atabildi ve asist yapamadı. Bu sezon ise Jorge jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte formasına hasret kalan Pelkas, 5 resmi karşılaşmanın hiçbirinde forma giyemedi.