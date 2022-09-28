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Pelkas, Hull City ile devam edecek mi?

Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Dimitrios Pelkas, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

28 Eylül 2022, Çarşamba 17:26 Son Güncelleme:
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Pelkas, Hull City ile devam edecek mi?

Fenerbahçe 'nin sezon başında İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'e kiraladığı Dimitrios Pelkas, açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınına konuşan Yunan yıldız, hem yeni takımı hem de geleceğiyle ilgili konuştu.

"Bu soruya cevap veremem"

28 yaşındaki oyuncu, "Hull City ile sezon sonunda da devam edecek misin?" sorusunu; "Bu soruya şimdilik cevap veremem" şeklinde yanıtlarken, "Buraya futbol oynamayı özlediğimden dolayı geldim. Daha fazla oynamak ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Bu ligi merak ediyorum." dedi.

Pelkas ayrıca, Hull City transferini ise, "Bu, daha yükseğe çıkıp, çıkmayacağımı görmek için bir meydan okuma" sözleriyle değerlendirdi.

2020 yılında PAOK'tan Fenerbahçe'ye 2.2 milyon Euro'ya transfer edilen Pelkas, sarı - lacivertli forma ile tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 67 maçta 13 gol atarken sekiz kez de asist yaptı.

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Hull City'de üç karşılaşmada şans bulan Yunan oyuncu henüz gol atma ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

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