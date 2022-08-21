Marcel Tisserand'ın Ettifaq'a transfer olmasının ardından Fenerbahçe 'de bir ayrılık daha yaşanabilir.

Hull Live'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ın ardından Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas'ın da transferini bitirmeye çok yakın.

Kısa sürede açıklanacak

Hull City'nin önümüzdeki hafta Cumartesi günü Coventry City ile oynayacağı maça kadar Pelkas'ın transferini resmen tamamlaması beklenirken, Yunan futbolcu kiralık olarak İngiltere'nin yolunu tutacak.

Satın alma opsiyonu

Kulüpler arasında anlaşma sağlandığı aktarılırken, Pelkas'ın sözleşmesinde sezon sonu geçerli olacak bir satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi. Bu opsiyonun ise zorunlu olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Shota Arveladze'den Pelkas açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Shota Arveladze, Pelkas hakkında şu açıklamaları yapmıştı: Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Zaten herkesin tanıdığı bir millî takım oyuncusu"

2 sene önce gelmişti

2020 yılında teknik Direktör Erol Bulut döneminde PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas, İlk sezonunda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmiş, 34 maçta 8 gol ve 8 asistle sezona damga vurmuştu.

Jesus ile forma şansı bulamadı

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye geri dönmesinin ardından Pelkas'ın da performansında düşüş başladı. Yunun futbolcu 2021/22 sezonunda 33 maçta sadece 5 gol atabildi ve asist yapamadı. Bu sezon ise Jorge jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte Pelkas formasına hasret kaldı.



