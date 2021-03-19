Pelkas: Derbiyi kazanacağız

Bu sezon Fenerbahçe’nin en önemli hücum silahı olan Dimitris Pelkas, Beşiktaş derbisi öncesi taraftara umut dolu mesajlar verdi. İç sahada aldıkları sonuçlara değinen Yunan yıldız, “Evimizde oynuyoruz diyoruz ama taraftar olmadığı için bunu diyemeyiz. Yine de evimizde kendimizi geliştirip bir çözüm üretmeliyiz” dedi.

‘Birlikte hareket etmeliyiz’

Pelkas, Beşiktaş karşısında savaşmak zorunda olduklarını belirterek, “Kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü yenebileceğimizi düşünüyorum. Saha içerisinde olduğu gibi dışarıda da birlikte hareket etmeliyiz. Ben taraftarlarımıza söz veriyorum, saha içerisinde savaşan birlik olmuş bir takım görecekler ” diye konuştu.

‘Umarım şans bizle olur’

Başarılı futbolcu, “Ayrıca şanssız da olduğumuzu düşünüyorum çoğu zaman. Böyle zamanlar olabiliyor. Umuyorum ki oynayacağımız derbi maçında şans bizden yana olur” ifadelerini kullandı.

‘Şampiyonluğa inancımız var’

Dimitris Pelkas, şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak, “Bizim her zaman inancımız var. Kalan 11 maç ve kazanılacak çok puan var. Beşiktaş’ın da oynayacağı maçlar var. Aramızda konuştuk, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası kötü bir andı bizim için. Özellikle bu zamanlarda daha çok birlik olmamız gerekiyor. Sürekli olarak maç maç bakmak durumundayız. 2 ay sonrasını değil, her maçı ayrı görmek zorundayız ve sonrasında olacakları göreceğiz” yorumunu yaptı.

‘Bu ligde herkes kaybedebiliyor’

Yunan futbolcu, daha önce oynadığı Yunanistan ve Portekiz ile Türkiye Ligi’ni kıyasladı. Başarılı orta saha oyuncusu, “Buradaki lig biraz daha zor. Herkes birbirine kaybedebiliyor. Neyin ne olacağı belirsiz. Çok fazla yeni oyuncular var. Ben ekimden bu yana 5 ay oldu geleli. Kısa sürede mükemmel kimya oluşturmanız zor. Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Bizde bir söz vardır, ‘bazen ağaca değil ormana bakmak lazım’ diye. Bütüne odaklanmak gerekiyor. Plana sadık kalmalı ve geliştirme mecburiyetindeyiz” dedi.







