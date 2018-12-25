Pelin Sürbay: Borç aldığım arkadaşım meğer tefeciymiş

Model Pelin Sürbay, kendisine borç veren arkadaşını tefecilik yaptığı gerekçesiyle ihbar etti. Eylül ayında Hünkar M. adlı kişiden 3 bin TL borç alıp boş senede imza atan Pelin Sürbay, bu kişinin kendisini 50 bin TL borçlu çıkardığını ve şiddete uğradığını iddia etti.

'YÜKSEK FAİZ İŞLETTİ'

Hünkar M.'nin senedi icraya koyması üzerine evine haciz giden genç model, savcılığa başvurup borcuna yüksek faiz işletildiğini söyledi. Soruşturma sonunda; Hünkar M.'nin Pelin Sürbay'a arkadaşça para verdiği belirlendi. (Günaydın/Dilek Yaman)