Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Pelin Derya Bilgiç'ı takımda tuttu ve 26 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz profesyonel basketbolcu Pelin Derya Bilgiç ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımımıza, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2020-2021 Sezonu’nun başında katılan milli oyun kurucu, geçtiğimiz sezon 36’sı lig, 8’i Euroleague olmak üzere 44 maçta parkeye çıktı. Oyuncumuz ligde 10.36 sayı, 4.28 ribaunt, 5.14 asist ve 1,33 top çalma ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Euroleague Women’da ise 8 maçta 6.8 sayı, 3.5 ribaunt ve 3.8 asist ortalamalarıyla boy gösterdi.

Pelin Derya Bilgiç’in Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz.



