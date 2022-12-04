Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden futbol efsanesi Pele hakkında dün çıkan Haberler endişeye yol açmıştı. Brezilya basınında çıkan haberlerde Pele'nin kemoterapiye yanıt vermediği ve yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti.

Brezilyalı efsane, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı:

Dostlarım, herkesi sakin ve pozitif tutmak istiyorum. Güçlüyüm, umutluyum ve her zamanki tedavimi uyguluyorum. Tanrı'ya inancım var ve sizden aldığım mesajlar beni enerjik tutuyor. Brezilya'yı da Dünya Kupası'nda izlemeyi ihmal etmeyin. Benimle ilgilenen doktorlara ve tüm sağlıkı görevlilerine teşekkür ederim.

DÜNYA KUPASI'NDAN PELE'YE DESTEK MESAJLARI

Katar'da düzenlenen 2022 DÜNYA KUPASI'ndan Pele'ye destek mesajları yağıyor. Fransız yıldız Mbappe, dün çıkan haberlerin ardından 'Kral için dua ediyorum' paylaşımı yaptı. Brezilyalı taraftarlar Kamerun maçında Pele için dev bir pankart açarken Katar'da da bazı binalara Pele görselleri yansıtıldı.

(Hürriyet)