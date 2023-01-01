Dünya Futbol tarihinin en büyük isimlerinden oaln Pele, gerçek adıyla Edson Arantes de Nascimento, 29 Aralık akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden, Dünya Kupası'nın düzenlendiği günlerde hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüye gittiği yönünde haberler çıkan 'Siyah İnci'den bu kez futbol dünyasını üzen haber gelmişti.

DÜNYA KUPASI'NI 3 KEZ KAZANAN TEK FUTBOLCU

Futbol kariyerine 16 yaşında Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta başlayan Pele, 1958'te Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazandı. Bu sevinci 17 yaşında yaşayan Pele, Dünya Kupası kazanan en genç oyuncu oldu. Brezilya ile 1962 ve 1970'te de Dünya Kupası'nı kaldıran efsanevi oyuncu, 3 kez Dünya Kupası kazanan tek oyuncu oldu.

BİN GOLÜ AŞTI

Sadece Santos ve Brezilya Milli Takımı'nın değil, dünya futbol tarihinin de en golcü ismi olan Pele, 1366 maçta 1283 gol attı.

1974'te New York Cosmos ile sözleşme imzalayan Pele, 1975-77 arası futbol oynadığı takımını 1977'de şampiyonluğa taşırken 1 Ekim 1977'de kariyerinin son maçına yaklaşık 75 bin taraftar önünde çıktı.

ASRIN FUTBOLCUSU

FIFA'nın "Asrın futbolcusu" diye adlandırdığı Pele, futbolu bıraktıktan sonra da sporla iç içe kalırken; basın sözcülüğü ve futbol elçiliği görevlerinde bulundu.

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100 YAŞINDAKİ ANNESİ KÖTÜ HABERİ BİLMİYOR

Pele'nin cenaze töreni için hazırlıkların sürdüğü Brezilya'dan üzücü bir bilgi geldi: Annesi, Pele'nin öldüğünü bilmiyor.

ESPN Brezilya'ya konuşan Pele'nin kız kardeşi Maria Lucia do Nascimento, 100 yaşındaki anneleri Celeste Arantes'in, oğlunun öldüğünü bilmediğini söyledi.

"Annem 100 yaşında. Dünyada olan bitenin çok az farkına varabiliyor. Pele'nin ölümünden sonra konuştuk ama oğlunun öldüğünü bilmiyor. Kendi dünyasında yaşıyor diyebilirim."

Pele'ye çocukluğundan bu yana aile içerisinde 'Dico' dediklerini anlatan Maria Lucia; "Annemize 'Dico' dediğimde hemen dikkat kesiliyor ve 'Onun için dua edelim' diyor."

PELE, ANNESİNİN 100. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Pele'nin annesi Celeste Arantes, 20 Kasım'da 100 yaışna girmiş, efsane futbolcu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin doğum gününü kutlamıştı.

Pele o paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: Bugün Dona Celeste'nin 100 yıllık yaşamını kutluyoruz. Küçüklüğümden itibaren bana sevgiyi ve barışı öğretti. Onun oğlu olduğuma şükrettiğim yüzden fazla sebep sayabilirim." (Spor Arena)



