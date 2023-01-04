Brezilyalı futbol efsanesi Pele, geçtiğimiz Perşembe günü 29 Kasım'dan beri tedavi gördüğü ülkesinin Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nde 82 yaşında yaşama veda etmişti.

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Efsane ismin cenaze töreni önceki gün gerçekleşti.

DİKEY MEZARLIK

Pele, ölümünün ardından söz konusu mezarlığa defnedilmek istediğini 2003’te açıklamıştı. Kendisi gibi futbolcu olan babası Dondinho’nun forma numarası 9 olduğu için 9. katta mezarını satın almıştı. Ayrıca mezarının tam karşısında çok sevdiği kulübü Santos’un stadı Vila Belmiro görünüyor.

İnşaatına 1983 yılında başlanan ve gökdelen görünümlü ‘dikey’ mezarlığa ilk defin işlemi 1984 yılında yapıldı. 108 metre yüksekliğinde ve 32 katlı yapıda, yaklaşık 20 bin Mezar bulunuyor. Guinness Dünya Rekorları tarafından “dünyanın en yükseği” unvanı verilen mezarlıkta krematoryum, şapel ve bahçe bulunuyor.





TÖREN STADYUMDA YAPILDI

Cenaze töreni, Pele'nin uzun yıllar formasını giydiği Santos'un Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlendi. Törene Pele'nin ailesi, sevenleri ve spor ile siyaset dünyasından birçok önemli isim katılırken, FIFA Başkanı Gianni Infatino da törende hazır bulundu.

SELFIE TEPKİSİ

Törene katılan Gianni Infatino, Pele'nin ailesine taziyelerini iletirken bir de skandala imza attı. Infantino'nun cenaze töreninde selfie çektirdiği görüntüler büyük tepkiye yol açtı.





Infantino'nun tabutun başında gelenlerle selfie çektirmesi, Pele'ye saygısızlık olaran nitelendirildi. Sosyal medyada görüş belirten birçok kişi, FIFA Başkanı'nı bu hareketinden dolayı kınadı.

INFANTINO'DAN AÇIKLAMA

Infantino, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Infatino yaptığı açıklamada; "Törende selfie ve fotoğraf çektiğim için bazı kişiler tarafından eleştirildiğimi öğrenince dehşete düştüm.





Büyük Pele'nin takım arkadaşları ve aile üyelerinin bana onlarla birkaç fotoğraf çekilip, çekilmeyeceğimi sormasından onur duyduğumu açıklığa kavuşturmak isterim. Ve tabii ki hemen kabul ettim.

"Selfie konusunda ise, Pele'nin takım arkadaşları hep birlikte selfie yapmamızı istediler. Ben de yardımcı olmak için onlardan birinin telefonunu aldım ve hepimizin fotoğrafınız çektim" ifadelerini kullandı.

INFANTINO'NUN İSTEĞİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino, efsane ismin vefatının ardından yaptığı açıklamada; "Her ülkeden, bir stadyumlarına Pele'nin isminin verilmesini talep edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Efsane ismim cenazesi, Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığı'nda toprağa verildi.



