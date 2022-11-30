Dünya futbolunun gelmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan Pele'den üzen haber... Geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığı açıklanan Brezilyalı isim bu kez kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden yapılan ilk açıklamada 82 yaşındaki futbol adamına kalp yetmezliği teşhisi konulduğu açıklandı. Daha önce kanser tedavisinin çok iyi gitmediği ve kemoterapinin beklenen sonucu vermediği belirtilen Pele için kızı Kely Nascimento de hastalığı doğruladı.

Nascimento sürpriz veya acil bir durum olmadığını belirtirken babasının durumu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmesi için bir takım testlerden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.