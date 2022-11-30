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Pele'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Brezilya'nın efsane oyuncusu Pele hastaneye kaldırıldı. Bir süredir kanser nedeniyle tedavi gören 82 yaşındaki oyuncu bu kez başka bir hastalıkla karşı karşıya!

30 Kasım 2022, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
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Pele'den kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Dünya futbolunun gelmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan Pele'den üzen haber... Geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığı açıklanan Brezilyalı isim bu kez kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden yapılan ilk açıklamada 82 yaşındaki futbol adamına kalp yetmezliği teşhisi konulduğu açıklandı. Daha önce kanser tedavisinin çok iyi gitmediği ve kemoterapinin beklenen sonucu vermediği belirtilen Pele için kızı Kely Nascimento de hastalığı doğruladı.

Nascimento sürpriz veya acil bir durum olmadığını belirtirken babasının durumu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmesi için bir takım testlerden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

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