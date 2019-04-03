Pele: 'Kylian Mbappe, benim kadar yakışıklı değil'

Futbolun Brezilyalı yaşayan efsanesi Pele ile Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki süperstarı Kylian Mbappe, Hublot adlı lüks saat markasının Paris'te gerçekleştirdiği bir etkinlik kapsamında bir araya geldi.

Etkinlik esnasında Fransa'da yayım yapan Le Parisien gazetesinin sorularını yanıtlayan Pele, Mbappe'ye övgüler yağdırırken "Kylian'ın PSG'den ayrılmasına gerek yok. Tek yapması gereken, şu ana kadarki gibi oynamaya devam etmek. Zira bunu yaptığı takdirde dünyanın en iyisi olacak." yorumunu yaptı.

Mbappe'nin kendisi kadar yakışıklı olmadığını söyleyerek herkesi güldüren 78 yaşındaki efsanevi isim, "Bizi birbirimize en yakın olduğumuz nokta maç içinde oyunu çözebilme ve gidişatı değiştirebilme yeteneğimiz." ifadelerini kullandı. PSG'nin yıldızının kendisiyle aynı şansa sahip olabileceğini söyleyen Pele, futbolun geçmişe oranla çok daha fiziksel bir oyun olduğunu ancak Mbappe'nin bu açıdan da hedeflerine ulaşacak yeterliliğe sahip olduğunu belirtti.

Mbappe ise Pele gibi bir efsaneyle buluşmanın kendisi için bir gurur olduğunu söylerken "Onun arkasında ikinci olmak, benim için bir problem değil. Sahalarda ve PlayStation'da attığım golleri toplasanız bile asla 1250 gole ulaşamam." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler