Pele için yeni açıklama

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle 2021'e ameliyata alınan Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin, artık kemoterapiye yanıt vermediği ve yaşam sonu bakımına alındığı haberleri sevenlerini üzmüştü.

82 yaşındaki Pele, durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı ve "Dostlarım, herkesi sakin ve pozitif tutmak istiyorum. Güçlüyüm, umutluyum ve tedavimi uyguluyorum. Aldığım mesajlar beni daha enerjik yapıyor" diye konuştu.