Pele: Eminim şu anda Diego gülümsüyordur

2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltı atışları sonunda yenen Arjantin, şampiyonluğa ulaştı.

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Pele, Arjantin'in şampiyonluğunu kutlarken Kylian Mbappe'den övgüyle bahsetti.

Pele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Futbol, her zaman olduğu gibi hikayesini büyüleyici bir şekilde anlatmaya devam ediyor. Messi, hak ettiği gibi ilk Dünya Kupası'nı kazandı. Sevgili dostum Mbappe, sporumuzun geleceğine yönelik bu gösteriyi izlemek ne büyük bir hediye. Ve inanılmaz bir turnuva geçiren Fas'ı tebrik ediyorum. Tebrikler Arjantin, eminim Diego şu anda gülümsüyordur."

1956'da başladığı futbol kariyerini 1978 noktalayan Pele, Brezilya Milli Takımı'yla 3 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.