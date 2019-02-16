PEL Contenders’ın detayları açıklandı, PUBG Avrupa Ligi başlıyor!

32 ekibin katılımıyla gerçekleşecek PEL Contenders’ın detayları açıklandı. Kazanan takımın Berlin’de düzenlenecek sezon arası turnuvasında PEL takımlarıyla oynama şansı yakalayacağını bu etkinlik, “İlk Aşama” ile başlayacak. 21 Şubat’ta başlayacak olan İlk Aşama, 4 hafta sürecek. PUBG’nin resmi forumunda konuyla ilgili verilen bilgiler ve organizasyon detayları ise hemen aşağıda sizlerle.

Grup aşamasının ardından:

1-8 sıra Finale yükselecek

9-10 sıra bir sonraki sezon için PEL Contenders Ligi’ndeki yerini koruyacak

11. sıra PEL Contenders Ligi Promo’sunda ikinci aşamaya dahil olacak

12-13. sıra PEL Contenders Promo’sunda ilk aşamaya dahil olacak

14-16. sıra PEL Contenders’a veda edecek

PEL Contenders’ın ilk aşamasının takvimi şöyle:

21 – 24 Şubat – A Grubu

28 Şubat – 3 Mart – B Grubu

7 – 10 Mart – A ve B Grupları

13 – 17 Mart – Finaller

25 – 27 Mart – PEL Contenders Promo 1. Aşama

1 – 3 Nisan – PEL Contenders Promo 2. Aşama

PEL Contenders Promo Nedir?

PEL Contenders Promo, promotion turnuvası dediğimiz, PEL Contenders ile PEL Açık Elemeleri arasındaki yükselme ya da düşme mücadelesidir. Güçlü olan takımlar yükselir. PEL Contenders Promo her aşamada 16 takımın bulunduğu 2 aşamaya sahiptir. İlk aşamadaki takımlar: PEL Açık ve Wild Card’dan 12 takım ve PEL Contenders Grup Aşamasında 12. ve 13. sıraya yerleşmiş 4 takım, toplam 16 takımdan oluşur. 12 maçın ardından 8 kazanan bir sonraki aşamaya geçer ve PEL Açık Elemeleri’nden 6 takımla beraber, PEL Contenders Grup Aşaması’nda 11. sıraya yerleşmiş 2 takım kazananlara katılır. Bununla beraber 2. Aşama başlar, 6 takım PEL Contenders’ın bir sonraki aşamasına geçer, kalan takımlar turnuvadan ayrılır ve tekrar PEL Açık’ta mücadele eder.

PEL Açık Promotion Nedir?

PEL Açık’ta 1. ve 2.lik koltuğunun sahibi takımlar otomatik olarak PEL Contenders’ın bir sonraki aşamasına yükselir. Kalan takımlar, PEL Contenders Promo ya da Wild Card Turnuvası’na, bölgelerine ve sıralamalarına göre yerleşecektir. (Playerbros)