Uluslararası spor kamuoyu, Kış Olimpiyatları'na kilitlenmiş durumda. Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde düzenlenen ve 4 Şubat'ta start veren Olimpiyatlar daha başlamadan tarihe geçti. Bunun sebebi de ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada gibi birçok ülkenin peş peşe açıkladığı diplomatik boykot kararları. Hem boykot hem de Koronavirüs oyunlara damga vurunca dünyanın gözü bir kez daha Pekin'e çevrildi. Pekin Kış Olimpiyatları'na giden ve oradaki koşulları gördükten sonra konuyla ilgili şikayetlerini sosyal medyaya taşıyan sporcular bir anda gündeme bomba gibi düştü. Sporcular dünyayla paylaştıkları gönderilerde genel olarak kamplardaki barınma koşulları, verilen yemekler, izolasyon odaları ve çıldırtıcı hava koşullarından yakınıyor.

Alman Alp Disiplini Kayakçısı Christian Schwaiger, Pekin'de sporculara sunulan menülerin oldukça kısıtlı olduğunu ve çok enerji harcayarak yarışan profesyonel sporcular için yeterli olmadığını savundu. The Sun'a konuşan sporcu menülerde sıcak Yemek bile olmadığını söyledi. Schwaiger "Ortada sadece biraz cips, biraz kuru yemiş ve çikolata var, başka bir şey yok. Bu da yüksek performans sporuna hiç önem verilmediğini gösteriyor." dedi.

VERDİKLERİ YEMEĞİ PAYLAŞTI

ABD takımınınsa Pekin'e tedarikli gittiği ve yanlarında paket paket makarna götürdüğü biliniyor.

Pekin'deki sorunlar sadece beslenmeyle ilgili de değil. Olimpiyat köyünde Koronavirüs kuralları da sıkça eleştiriye maruz kalıyor. Rus biatlon sporcusu Valeria Vasnetsova yaptığı Instagram paylaşımında "5 gündür üç öğün aynı şeyi yiyorum, çok kilo verdim ve kemiklerim çıktı. Başka bir şey yiyemiyorum, koronavirüs testimin sonucunu da bilmiyorum. Bütün gün uyuyorum çünkü yataktan kalkacak mecalim yok. Sadece biraz makarna yiyebildim çünkü yemeğin geri kalanı yenecek gibi değildi." dedi. "Midem ağrıyor, rengim soldu ve gözaltlarımda simsiyah halkalar var. Bu artık bitsin istiyorum, çok yorgunum ve her gün ağlıyorum." paylaşımını yapan sporcu daha sonra bu yazdıklarını sildi.

Pekin'deki sporculardan testi pozitif çıkan ama semptom göstermeyenler özel bir otelde kalıyor; semptom gösterenlerse hemen hastaneye kaldırılıyor. Sporcular yarışlara ancak üst üste iki negatif test sonucuyla geri dönebiliyor.

Belçikalı kızak yarışçısı Kim Meylemans, gözyaşları içinde çektiği Instagram videosunda Pekin'e vardığında pozitif test sonucu aldığını, testinin sonradan negatife döndüğünü söylerken, tam yarışlara geri dönecekken ambulansla bir başka izolasyon merkezine taşındığını anlatıyor.

OLİMPİYATLARI CEHENNEME ÇEVİRDİ

Buna benzer şikayetler Alman, Finlandiya, Polonya, İsveç ve ABD gibi birçok ülkenin sporcusu ve delegasyonu tarafından da dile getirildi. Herkesin fikir birliğine vardığına göre Pekin'de sporcuların yarışlar döneminde ihtiyacı olan barınma ve beslenme ihtiyaçları giderilemezken bir yandan da gereksizce sıkılaştırılmış koronavirüs önlemleri olimpiyatlara katılan herkesin hayatını cehenneme çevirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi konuyla ilgili olarak bir açıklama yaparak "Bazı sporcular tarafından dile getirilen şikayetlerin farkındayız. Durum Pekin Olimpiyat komitesine iletildi ve çözüm bulunacak." ifadesini kullandı. Komite "Koronavirüse yakalandığı için yarışamayan sporcuların üzüntüsünü paylaşıyoruz ancak tüm bu önlemler olimpiyatları herkes için güvenli kılmak üzere alınıyor." diyerek sporculara moral vermeye çalıştı.

Pekin'de sporcuları zorlayan bir faktör de çok ağır hava şartları oldu. Bazı durumlarda hissedilen sıcaklık rüzgarın da etkisiyle -35 derecelere kadar düşerken kimi sporcuların bu yüzden yaralanmalar yaşadığı ve yarışmaları yarım bırakmak zorunda kaldığı görüldü.