Kış olimpiyatları için Pekin'e giden sporcularımız yarışma takvimlerine göre antrenmanlarına başladı. Zhangjiakou Olympic Villace'de kalan Kayaklı Koşu milli takımında Sporcular Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat Milli takım antrenörü Fikret Ören gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyorlar.
Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu Milli takım antrenörü Frank Nejc ile çalışmalarına başladı. Yine alp disiplini sporcuları Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta ise Milli takım antrenörü Muhammet Ayaz ile çalışıyor.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, çok güzel bir olimpiyat oyunlarının kendilerini beklediğini belirterek, "Pekin oyunlara çok iyi hazırlanmış. Büyük bir titizlikle sorunsuz şekilde oyunları yapmaya çalışıyorlar. Sporcularımız çalışmalarına başladı. Artık müsabakaları bekliyoruz" dedi.
Sporcuların yarış takvimi de şöyle:
Kayakla Atlama
5 Şubat Cumartesi
TSİ 09.20-10.30 Fatih Arda İpcioğlu Bireysel Eleme Atlayışı
Final 06 Şubat Pazar
TSİ 14.00-15-45 11 Şubat Cuma Tsi 14.00
Fatih Arda İpcioğlu Büyük Tepe Eleme Yarışı
Final 12 Şubat Cumartesi Tsi 14.00
Alp Disiplini
7 Şubat Pazartesi
TSİ-06.15 Özlem Çarıkçıoğlu Büyük Slalom 1. İniş
TSİ 08.45 Büyük Slalom 2. İniş
9 Şubat Çarşamba
TSİ 05.15-08.45 Özlem Çarıkçıoğlu Slalom
13 Şubat Pazar
TSİ 05.15 Berkin Usta Büyük Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş
16 Şubat Çarşamba
05.15 Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş
Kayaklı Koşu:
08 Şubat Salı
TSİ 11.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun-Yusuf Emre Fırat Bireysel Sprint Eleme Müsabakası.
Finaller
10 Şubat Perşembe
TSİ 10.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun 10 Km Klasik Elemeleri
11 Şubat Cuma
TSİ 10.00 Yusuf Emre Fırat 15 Km Klasik Eleme Yarışı
16 Şubat Çarşamba
TSİ 12.00 Bayanlar Takım Sprint Elemeleri
DHA