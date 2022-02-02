Kış olimpiyatları için Pekin'e giden sporcularımız yarışma takvimlerine göre antrenmanlarına başladı. Zhangjiakou Olympic Villace'de kalan Kayaklı Koşu milli takımında Sporcular Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat Milli takım antrenörü Fikret Ören gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu Milli takım antrenörü Frank Nejc ile çalışmalarına başladı. Yine alp disiplini sporcuları Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta ise Milli takım antrenörü Muhammet Ayaz ile çalışıyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, çok güzel bir olimpiyat oyunlarının kendilerini beklediğini belirterek, "Pekin oyunlara çok iyi hazırlanmış. Büyük bir titizlikle sorunsuz şekilde oyunları yapmaya çalışıyorlar. Sporcularımız çalışmalarına başladı. Artık müsabakaları bekliyoruz" dedi.

Sporcuların yarış takvimi de şöyle:

Kayakla Atlama

5 Şubat Cumartesi

TSİ 09.20-10.30 Fatih Arda İpcioğlu Bireysel Eleme Atlayışı

Final 06 Şubat Pazar

TSİ 14.00-15-45 11 Şubat Cuma Tsi 14.00

Fatih Arda İpcioğlu Büyük Tepe Eleme Yarışı

Final 12 Şubat Cumartesi Tsi 14.00

Alp Disiplini

7 Şubat Pazartesi

TSİ-06.15 Özlem Çarıkçıoğlu Büyük Slalom 1. İniş

TSİ 08.45 Büyük Slalom 2. İniş

9 Şubat Çarşamba

TSİ 05.15-08.45 Özlem Çarıkçıoğlu Slalom

13 Şubat Pazar

TSİ 05.15 Berkin Usta Büyük Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş

16 Şubat Çarşamba

05.15 Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş

Kayaklı Koşu:

08 Şubat Salı

TSİ 11.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun-Yusuf Emre Fırat Bireysel Sprint Eleme Müsabakası.

Finaller

10 Şubat Perşembe

TSİ 10.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun 10 Km Klasik Elemeleri

11 Şubat Cuma

TSİ 10.00 Yusuf Emre Fırat 15 Km Klasik Eleme Yarışı

16 Şubat Çarşamba

TSİ 12.00 Bayanlar Takım Sprint Elemeleri

DHA