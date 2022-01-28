Çin'in başkenti Pekin, hem Yaz Olimpiyat Oyunları ’na hem de Kış Olimpiyat Oyunları ’na ev sahipliği yapan ilk şehir unvanı almanın heyecanını yaşıyor. 6 yıl süren hazırlık çalışmaları sonunda dünyaya sade, güvenli ve muhteşem bir olimpik şenlik sunması beklenen Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping her şey planlandığı gibi gittiğini açıkladı. Koronavirüs salgının başlangıcından bu yana, öngörülen tarihte düzenlenecek ilk küresel kapsamlı spor şenliği olacağını kaydeden Jinping, "Bu Kış Olimpiyatları’na yaklaşık 90 ülke ve bölgeden yaklaşık 3 bin sporcu katılacak ve en fazla dalda yarışmanın yapılacağı, en fazla altın madalyanın verileceği kış olimpiyat oyunları olacak. Sporculara öncelik vererek, spor tesislerinde donanım ve yazılım güvencesi ile çok yönlü hizmet sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Sporcular, ilgili personel ve Çin halkının sağlığı ve güvenliğinin korunacağına tam güven besliyoruz" diye konuştu.

Yeni yıl kutlamalarında kısa bir kesit!

2022 yeni yıl kutlamalarında, Pekin Kulesi'nde yapılan dronlu, 3 boyutlu ışık gösterilerinde ayrıca, kış olimpiyatlarına da hitap edilmiş ve açılış töreninde herkesi teknolojinin de etkisiyle müthiş bir ışık gösterisinin beklediğinin sinyali verilmişti.

Yerel katılımcılara katı kurallar

1 hafta gibi az bir süre kala, koronavirüs önlemlerini üst seviyeye çıkartan Çin'de vaka sayıları da artış gösterdi. Pekin Uluslararası Havalimanı ile organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde" tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 106'ya ulaştığı bildirildi. Daha önce yabancı seyirci alınmayacağını bildiren organizatörler, bilet sahibi olan yerel seyirciler için de kriterlerini henüz açıklamadı. Ancak katılım göstereek yerel seyirciler için etkinliklere katılmadan önce, yarışma sırasında ve sonrasında katı Kovid-19 önlemlerine uymaları gerektiğinin altını çizmişti. Katı kurallarla ilgili ayrıntı verilmeyen açıklamada biletlerin nasıl ve kimlere dağıtılacağı konusunda detaya girilmedi.