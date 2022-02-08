Alp disiplinin en hızlı ve en heyecanlı yarışı iniş (downhill) branşında erkeklerde madalya sahiplerini buldu. PyeongChang 2018'de bronz madalya kazanan İsviçreli Beat Feuz, 2022 Pekin'de madalyanın rengini altına çevirdi. 35 yaşındaki sporcu, 1:42.69'la kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaşırken, bunu başaran 4. İsviçreli oldu. İsviçre en son Sochi 2010'da iniş yarışını kazanmıştı. Yarışın asıl dikkat çeken ismi ise 0.10 farkla gümüş kazanan ve bunu 41 yaşında başaran Fransız kayakçı Johan Clarey'di. Daha önce katıldığı olimpiyatlarda iniş yarışını 18., 27. tamamlayan ve bir kez de bitiremeyen Fransız, belki de son olimpiyatında hayalindeki madalyaya ulaştı. 41'lik Clarey ayrıca bu başarıyla alp disiplininde madalya kazanan en yaşlı isim unvanını da aldı.