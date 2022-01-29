Bu yıl 24.'sü düzenlenen Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşecek. Pekin 2022 Kış Olimpiyatlarına 90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılması bekleniyor. Oyunların başlamasına kısa bir süre kala başkent Pekin'in her yerinde olimpiyat hazırlıklarının izleri görülüyor.

Caddeler ve sokaklar Kış Olimpiyatları'nı konu alan panolar ve dekorasyonlarla kaplanırken Olimpiyat maskotları panda Bing Duın Duın ve Çin feneri Şuıy Ron Ron'un figürleri şehrin farklı köşelerini süslüyor.

Şehir merkezinin kuzeyinde, Pekin Ulusal Stadyumu ile Pekin Olimpiyat Kulesi'nin bulunduğu Olimpiyat Parkı bölgesi, organizasyona özel ışıklandırıldı.

Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak.

Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’nda mücadele edecek.

90'dan fazla ülkeden 3 binden fazla sporcu mücadele edecek

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları Hangi Kanalda?

TRT, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Pekin 2022 Kış Olimpiyatları canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr’den izlenebilecek.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları Ne Zaman Başlıyor?

90'dan fazla ülkeden 3 binden fazla sporcu mücadele edeceği Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.