Pehlivanlar sezon finalini Ortaca’da yapacak

Dalyan Stadında yapılacak Yağlı Pehlivan Güreşleri ’ne, Kırkpınar’ın son başpehlivanı Orhan Okulu’nun yanı sıra 8’i altın kemerli 48 başpehlivan katılacak.,

20 yıl aradan sonra Ortaca’da, tekrar yağlı pehlivan güreşlerinin başlamasını sağlayan Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, güreşlerin her sene olduğu gibi çekişmeli mücadelelere sahne olacağını belirtti.

Spor organizasyonlarına çok önem verdiklerini ve turizm sezonu içerisinde çeşitli etkinliklere imza attıklarını hatırlatan Karaçelik; “Dalyan’da 4’üncüsünü düzenleyeceğimiz ve sezon finali olma özelliği taşıyan Yağlı Pehlivan Güreşlerine bölge halkımızı davet ediyorum.” dedi.

Dalyan’da Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Recep Kara, Hasan Tuna, Ali Gürbüz, Osman Aynur gibi altın kemerli başpehlivanların yanı sıra 48 başpehlivan ve yaklaşık 300 sporcu er meydanına çıkacak.

İHA