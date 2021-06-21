Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan son şampiyon Ali Gürbüz ve diğer pehlivanlar, antrenmanlarını Korkuteli'de sürdürüyor.

Edirne Sarayiçi'nde 9-10-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılacak olan Korkuteli Belediyesi Yağlı Güreş Takımı hazırlıklarına devam ediyor. 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcağa aldırmadan yağlı antrenman yapan Ali Gürbüz, tarihi Kırkpınar hazırlıklarını, antrenör Hikmet Tuğsuz eşliğinde sürdürdü. Antrenman sahasına gelen pehlivanlar, kispetlerini giydikten sonra birbirlerini yağladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından birbirleriyle eşleşen pehlivanlar, sıcak altında güreşti.

Kırkpınar'a hazırlanan Ali Gürbüz, alt boylarda mücadele eden güreşçilere sık sık taktik verdi. Küçük güreşçileri uyaran Gürbüz, hatalarını ve yapması gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi. Sıcak havada 2 saat antrenman yapan pehlivanlar, yaklaşık 100 litre yağ kullandı. Pehlivanların antrenmanını güreş severler de takip etti.

Antrenör Hikmet Tuğsuz, "Korkuteli Belediyesi adına güreşen Ali Gürbüz her zamanki gibi iddialı. Kendisi Tarihi Kırkpınar'a iyi hazırlanıyor. Morali de iyi. Antalya ve Korkuteli halkını en iyi şekilde temsil edecektir. Allah izin verirse şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

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