Pehlivanlar Kağıthane’de er meydanına çıktı

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen yağlı güreş festivalinde, yurdun dört bir yanından pehlivanlar güreşti.

Hasbahçe Güreş Sahası'nda düzenlenen organizasyonda 41'i başpehlivan olmak üzere 500'e yakın pehlivan yer aldı. İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Recep Kara gibi Türkiye'nin en başarılı başpehlivanlarının er meydanına çıktığı güreş festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sadabat Çayırı’nda Ata sporlarının yeniden canlandırıldığını ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Geçtiğimiz hafta cirit etkinliğimizde hemşehrilerimizle beraberdik. Erzurum’dan Sivas’tan Uşak’tan gelen takımlar katıldı. Bugün de er meydanında yağlı güreş etkinliğindeyiz. Aslında herhangi bir davet olmadan kispetini giyen güreşçilerimiz er meydanına çıkıyorlar. Minik çocuklarımızdan başlayarak büyüklere kadar hatta başpehlivanlara kadar bu süreç devam edecek. Türkiye’nin en iyi başpehlivanları burada güreş tutacaklar. Birbirlerini Kırkpınar öncesinde tartacaklar. Tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesinde bir antrenman oluyor. İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Recep Kara ve tüm başpehlivanlarımızı burada ağırlıyoruz. Hafta içi olmasına rağmen Kağıthane’deki güreş severlerimiz yoğun katılım gösteriyorlar, teşekkür ediyorum” dedi.

İSMAİL BALABAN: GÜREŞE BAŞLADIĞIM İLK YIL BURADA MÜCADELE ETTİM

Güreşe başladığı yıl olan 2006’da ilk defa Sadabat Çayırı’nda mücadele verdiğini kaydeden başpehlivan İsmail Balaban, “Aradan uzun yıllar geçti. Bugün, o zamanı düşündüm, hayal ettim. Burada başpehlivanlık ve farklı boylarda şampiyonluklar yaşadım. Buranın önemi benim için gerçekten farklı. Yine aynı duygularla sahaya çıktık, kispetlerimizi giydik. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun” diye konuştu.

ALİ GÜRBÜZ: TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ GÜREŞLERİNDEN

Kağıthane Sadabat Güreşleri’nin geleneksel olduğunu dile getiren başpehlivan Ali Gürbüz, “İstanbul ve Türkiye’nin en önemli güreşlerinden. Güzel bir organizasyon var ve atmosfer var. İnşallah güzel güreşler izlettiririz” şeklinde konuştu.

RECEP KARA: ATA SPORUNU, BU KÜLTÜR MİRASINI BURADA YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Pandemiden dolayı 2 yıldır güreşlerin yapılmadığını ifade eden başpehlivan Recep Kara, “Kağıthane güreşleri de 2 yıl aradan sonra yeniden başladı bizim için güzel bir olay. Ata sporunu, bu kültür mirasını burada yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah 1 ay sonra tarihi Kırkpınar güreşleri var, en iyi şekilde hazırlandık ve nasibimizi orada arayacağız. Buraya gelen bu emeği harcayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İSMAİL BALABAN İLE RECEP KARA, MİNİK GÜREŞÇİLERLE GÖSTERİ MAÇI YAPTI

Türk yağlı güreşinin önemli isimlerinden Kırkpınar şampiyonlukları bulunan İsmail Balaban ile Recep Kara, minik güreşçilerle, müsabakalar öncesinde gösteri maçı yaptı. Renkli anların yaşandığı gösteri maçından sonra başpehlivanlar, minik güreşçilerin ellerini havaya kaldırdı.

DHA

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