Atatürk Spor Salonunda 7 kulüpten 61 sporcunun yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele ettiği müsabakalar Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm Şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada Kayseri Merkezi Meslek Anadolu Lisesi birinci olurken, Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü ikinci, Tomarza Anadolu İmamhatip Lisesi üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA