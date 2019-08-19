Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a tek golle mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da üzüntü var. Sarı Kırmızılı takımın yeni transferi Pedro Henrique hem yenilgiye hem de attığı 2 golün ofsayt gerekçesi ile iptal olmasına üzüldü.

Müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesinden fotoğraf paylaşan Pedro Henrique, gözyaşı emojileri koyarak VAR VAR isyan etti. Henrique sonrasında ise "Obrigado a todos Fs pelo apoio, vamos fortes para o prximo jogo (Tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyun için güçlü olalım)" paylaşımında bulundu

Pedro Henrique, Cumartesi günü Kadir Has'ta oynanan Alanyaspor maçının 70. dakikasında ve 90+1. dakikasında goller atmıştı. Ancak her iki pozisyon da Ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmamıştı.

İHA