Fenerbahçe’nin Brezilyalı eski yıldızları Alex de Souza, Deivid de Souza ve Fabio Luciano; Sarı-Lacivertliler için ülkelerinde oyuncu taraması yapıyor.

Bu isimlerden ilk futbolcu önerisi, Fluminense’li Pedro’yu tavsiye eden Alex’ten gelmişti. Alex’in gözdesi olan 21 yaşındaki forvetin geçtiğimiz yaz Real Madrid’le el sıkıştığı ortaya çıktı.

Marca Gazetesi’nde yer alan haberde, oyuncunun menaceri Marcio Giugni, olayın perde arkasını anlattı.

Giugni, “Real Madrid ile Fluminense her konuda anlaşma sağlamıştı. Pedro de el sıkıştı. Ailesi, taşınmak için hazırlanıyordu. Sadece imzaların atılması kalmıştı. Ancak yaşadığı sakatlığın ardından transfer gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalan genç golcü, çalışmalara yeni başladı. Pedro’nun, 28 Nisan’daki Brezilya Ligi’nin ilk haftasına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.