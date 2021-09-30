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Pedro Martins: Grup liderliği öyle kolay elde edilecek bir durum değil

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2021, Perşembe 23:07 Son Güncelleme:
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Pedro Martins: Grup liderliği öyle kolay elde edilecek bir durum değil

Daha yüksek bir tempoda oynamayı düşündüklerini ifade eden Pedro Martins, Biz sadece fırsatları değerlendirmek konusunda başarılı olduk. Rekabet devam ediyor sadece 2'nci galibiyetimizi aldık bu grupta favori olduğumuz anlamına gelmez. Grup liderliği öyle kolay elde edilecek bir durum değil" ifadelerini kullandı. 

DHA

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