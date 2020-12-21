Pedro Henrique'nin VAR isyanı
Kayserispor'un hücum oyuncusu Pedro Henrique, 2-0 kaybedilen ve iki golünün iptal olduğu Antalyaspor maçının ardından konuştu. Portekizli oyuncu özellikle ilk golde faul olmadığını ifade etti ve hakem kararları hakkında veryansın etti
Pedro Henrique, "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum fakat ilk golde faul yoktu. Hakeme de bunu söyledim. İzleyenler de aynı şeyi söylüyor. Hakemlerin işine saygı duyuyorum. Bizim de işimize saygı duyulması lazım. İkinci iptal olan golümle ilgili bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı