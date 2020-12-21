Pedro Henrique, "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum fakat ilk golde faul yoktu. Hakeme de bunu söyledim. İzleyenler de aynı şeyi söylüyor. Hakemlerin işine saygı duyuyorum. Bizim de işimize saygı duyulması lazım. İkinci iptal olan golümle ilgili bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı