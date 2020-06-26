Premier Lig'de şampiyonun belli olduğu Chelsea-Manchester City maçının ardından ev sahibi takımın oyuncusu Pedro, sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. İspanyol oyuncu gelecek sezon Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyeceğini söyledi. Pedro'nun adı Fenerbahçe ile uzun süre anılmıştı

Sky Sports’un yaptığı habere göre Pedro, uzun bir süredir Roma ile iletişim halindeydi. Corona virüs süreci sebebiyle uzayan sezonun ardından Pedro, 2020/2021 sezonundan itibaren Roma için ter dökecek.



