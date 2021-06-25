Pedallar Fransa Bisiklet Turu için dönecek

İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile yol bisikleti sezonunun "grand tour" (büyük tur) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan, 1903’ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu’na, 23 takımdan 184 sürücü katılacak.

2021 Fransa Turu, ülkenin kuzeybatısındaki liman şehri Brest’ten başlayacak. Toplam uzunluğu 3 bin 414 kilometre olan tur, 15 ve 16. etaplarda Avrupa’nın 6. en küçük devleti Andorra’ya uğrayacak.

8 düzlük, 6 dağ, 5 tepe ve 2 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turdaki tırmanış bölümleri, Armorika Dağları, Massif Central, Alpler, Pireneler ve organizasyonda ilk kez tırmanılacak Morvan Dağları’ndan geçecek. 9, 17 ve 18. etaplar zirve finişiyle tamamlanacak.

Bisikletçilerin 17. etabın sonunda tırmanacağı Col du Portet ise 2 bin 215 metrelik zirvesiyle 2021 Fransa Turu’nun en yüksek rakıma sahip bölümü olacak.

Geçen yıl olduğu gibi Kovid-19 tedbirleri altında düzenlenecek turu, sınırlı sayıda seyirci takip edebilecek.

"Sarı mayo"nun favorileri

1900’de Fransa’da kurulan L’Auto gazetesinin basıldığı kağıdın renginden dolayı 1919’dan beri genel klasman liderine verilen "sarı mayo" mücadelesinin, Tadej Pogacar (BAE Emirates), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ve Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) arasında geçmesi bekleniyor.

2020’de son gün öncesi yapılan bireysel zamana karşı etabında 57 saniye arkasında yer aldığı Roglic’e 1 dakika 56 saniye fark atarak sürpriz şekilde şampiyonluğa ulaşan Pogacar, güçlü kadrolarıyla öne çıkan Jumbo-Visma ve Ineos Grenadiers takımlarıyla bir kez daha baş etmek zorunda kalacak.

Özellikle son 9 Fransa Bisiklet Turu’nda 7 kez şampiyon çıkaran Ineos Grenadiers, 2018’in kazananı Thomas’ı destekleyecek ekibiyle dikkati çekiyor. Kadroda 2020 İtalya Turu şampiyonu Tao Geoghegan Hart, 2019 İtalya Turu şampiyonu Richard Carapaz, geçen yılın Fransa Turu 3’üncüsü Richie Porte gibi önemli bisikletçiler yer alıyor.

Dört şampiyonlukla (2013, 2015, 2016, 2017) aktif bisikletçiler arasında Fransa Turu’nun en başarılı ismi Chris Froome, 2019 ve 2020’de yer almadığı organizasyona bu yıl katılacak. İsrail Start-Up Nation adına yarışacak 36 yaşındaki Froome, bu kez takım lideri olmayacak.

Form durumlarına bakıldığında Miguel Angel Lopez (Movistar), Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), Michael Woods (İsrail Start-Up Nation) ve Nairo Quintana (Arkea-Samsic) da dikkatle izlenmesi gerekenler arasında bulunuyor.

Fransa Bisiklet Turu’nun "en"leri

Turu en fazla kazanan isimler şöyle: Bisikletçi Ülke Şampiyonluk sayısı

1 Jacques Anquetil Fransa 5 (1957, 1961, 1962, 1963, 1964) Eddy Merckx Belçika 5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974) Bernard Hinault Fransa 5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) Miguel Indurain İspanya 5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

5 Chris Froome Büyük Britanya 4 (2013, 2015, 2016, 2017)

6 Philippe Thys Belçika 3 (1913, 1914, 1920) Louison Bobet Fransa 3 (1953, 1954, 1955) Greg LeMond ABD 3 (1986, 1989, 1990)

Turda en fazla etap zaferi yaşayan isimler şunlar: Bisikletçi Ülke Kazanılan etap sayısı

1 Eddy Merckx Belçika 34

2 Mark Cavendish Büyük Britanya 30

3 Bernard Hinault Fransa 28

4 Andre Leducq Fransa 25

5 Andre Darrigade Fransa 22

2021 Fransa Bisiklet Turu güzergahı

Etapların geçeceği yerler ve uzunlukları şöyle:

1. etap (26 Haziran): Brest - Landerneau, 197,8 kilometre (Tepe)

2. etap (27 Haziran): Perros-Guirec - Mur-de-Bretagne, 183,5 kilometre (Tepe)

3. etap (28 Haziran): Lorient - Pontivy, 183,9 kilometre (Düzlük)

4. etap (29 Haziran): Redon - Fougeres, 150,4 kilometre (Düzlük)

5. etap (30 Haziran): Change - Laval, 27,2 kilometre (Bireysel zamana karşı)

6. etap (1 Temmuz): Tours - Chateauroux, 160,6 kilometre (Düzlük)

7. etap (2 Temmuz): Vierzon - Le Creusot, 249,1 kilometre (Tepe)

8. etap (3 Temmuz): Oyonnax - Le Grand-Bornand, 150,8 kilometre (Dağ)

9. etap (4 Temmuz): Cluses - Tignes, 144,9 kilometre (Dağ)

10. etap (6 Temmuz): Albertville - Valence, 190,7 kilometre (Düzlük)

11. etap (7 Temmuz): Sorgues - Malaucene, 198,9 kilometre (Dağ)

12. etap (8 Temmuz): Saint-Paul-Trois-Chateaux - Nimes, 159,4 kilometre (Düzlük)

13. etap (9 Temmuz): Nimes - Carcassonne, 219,9 kilometre (Düzlük)

14. etap (10 Temmuz): Carcassonne - Quillan, 183,7 kilometre (Tepe)

15. etap (11 Temmuz): Ceret - Andorra la Vella (Andorra), 191,3 kilometre (Dağ)

16. etap (13 Temmuz): El Pas de la Casa (Andorra) - Saint-Gaudens, 169 kilometre (Tepe)

17. etap (14 Temmuz): Muret - Saint-Lary-Soulan, 178,4 kilometre (Dağ)

18. etap (15 Temmuz): Pau - Luz Ardiden, 129,7 kilometre (Dağ)

19. etap (16 Temmuz): Mourenx - Libourne, 207 kilometre (Düzlük)

20. etap (17 Temmuz): Libourne - Saint-Emilion, 30,8 kilometre (Bireysel zamana karşı)

21. etap (18 Temmuz): Chatou - Paris, 108,4 kilometre (Düzlük)

AA