Trombositlerin kandaki dağılım alanını ölçmek ve trombositlerin düzgün çalışıp çalışmadığını anlayabilmek adına pdw testi yapılmaktadır. Ele alınan bu değer hemogram yani kan sayımı üzerinden gerçekleşir ve bu şekilde ortaya çıkarılır. Böylece olası pek çok farklı hastalığa karşı önceden tespit ile beraber teşhis üzerinden tedavi yöntemleri ele alınma imkanı yakalanır. Mutlaka belirli olan sağlıklı insan yaşamındaki değere sahip pdw çıkması oldukça önemlidir.

PDW yüksekliği veya düşüklüğü nedir?

Plateletlerin büyüklüğüne bakılmaksızın trombosit üretiminde genç ya da yaşlı olup olmadığı konusunda bilgiler elde edilir. Yani plateletlerin büyüklüğü ne kadar yüksekse bir o kadar genç, bunun aksine ne kadar küçükse bir o kadar yaşlı olduğu ortaya çıkar. Bu doğrultuda PDW yöntemi ele alınmak suretiyle Trombositlerin dağılımı üzerinden ne kadar sağlıklı olup olmadığı anlaşılır. Böylece genç ve yaşlı trombosit tespiti ile beraber değer elde edilir. Eğer bu değer yüksek çıkıyorsa belli başlı bazı hastalıkların ön planda olduğunu göstermektedir.

- Farklı bir iltihap,

- Anemi,

- Belli başlı kanser türleri,

- Enfeksiyonlar,

- Doğum kontrol hapı kullanım üzerinden meydana gelen bazı sorunlar,

Bu tür durumlar karşısında pdw değeri yükselmekte ve hayati risk taşıyan ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Tabii aynı durum pdw düşüklüğü için de geçerlidir. Normalin altında çıkması platelet ismi verilen trombositlerin aynı boyutlarda olması üzerinden ele alınır. PDW değerinin düşük çıkması ise belli başlı bazı nedenler üzerinden gerçekleşebilmektedir. Özellikle kemik iliğindeki trombosit üretimi noktasında belli başlı bazı sorunlar yaşandığını göstermektedir.

- Bazı ilaçların oluşturduğu yan etkiler,

- Virüs kaynaklı ortaya çıkmış enfeksiyon, (hepatit, Mono ve kızamık)

- Birtakım kanser türleri,

Bu gibi durumlar ile beraber kan PDW değerlerinin düşük çıkması ile ciddi Hayati riskler meydana gelebilmektedir. Böyle durumlarda gerekli testlerin yapılması ve uzman doktor kontrolü altında tedavi yönteminin uygulanması oldukça önemlidir.

Kanda PDW değer aralığı kaç olmalı?

Trombosit üretimi konusunda kemik iliği görev almaktadır. Bu noktada eğer herhangi bir problem ile beraber üretim söz konusu değilse, o zaman belli başlı bazı sorunların yaşanabileceğini dile getirmek mümkün. Bunlar farklı belirtiler ile ortaya çıkmaktadır ve böyle zamanlarda mutlaka hemen bir doktora başvurulmalıdır. Ele alınan hemogram yani kan sayısı ile beraber yapılan test üzerinden pdw değeri anlaşılır.

Bu doğrultuda sağlıklı bir insanda yapılacak olan test ile beraber PDW değeri, 9.0 ila 14.0 fl aralığında olması gerekmektedir. Bu aralık içerisinde olan kişinin pdw değeri normaldir. Yani herhangi bir sorun yaşanmadan trombosit üretimi kemik iliğinde düzenli olarak gerçekleşir. Ancak bu değerlerin aşağısında veya üstünde olduğu zaman mutlaka uzman bir doktora başvuru yapılması gerekmektedir. Bazı belirtiler bu değerin altında ya da üstünde olduğunu anlatır.

- Açıklama getirilemeyen çürükler,

- Burun kanama,

- Küçük yaralanma ve kesikler neticesinde aşırı kanama,

- Mor lekeler,

- Sürekli kızarıklık problem,

- Sindirim sisteminde meydana gelen iç kanama,

Düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

PDW yüksekliği ya da düşüklüğü ortaya çıktığı zaman öncelikle buna neden olan hastalık ortaya çıkarılmalıdır. Bu konuda belli başlı bazı testler uzman doktor kontrolü altında ele alınır. Örneğin kemik iliği biyopsisi gerçekleşebilir. Ortaya çıkan netice ve sonuç doğrultusunda reçete dahilinde ilaç uzman doktor kontrolünde verilebilir. Böylece vücut içerisindeki eksik mineral ve vitamin takviyesi sağlıklı şekilde gerçekleştirilir.

Testler yapılmadan herhangi bir şekilde pdw değerinin düşük ya da yüksek olması kesinlik kazanmaz. Bu sebepten dolayı meydana gelebilecek olası belirtiler karşısında en kısa sürede doktora başvurulması gerekmektedir. Tabii her belirti pdw değeri üzerinden bu tür hastalıkların yaşanacağını göstermez. Ancak yine de tedbir amaçlı mutlaka gerekli testlerin ve tahlillerin ele alınması önemlidir.