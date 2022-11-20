Pazarspor-Kırklarelispor maç sonucu: 0-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Sait Tuzcu xx, Tuncay Ercan xx, Hasan Cebeci xx
Pazarspor: Yasin Davuş xx, Metin Güler xx, Bedirhan Özyurt xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Eyüp Ensar Bozkurt xx (Oğuzhan Eskiköy dk. 46 xx), Ahmet Karataş xx, Maksut Birben xx (İsmail Düzgün dk.46 xx), Oğuzhan Birben xx, Güvenç Usta xx (Sercan Besler dk. 64 xx), Özgür Kutlu xx (Alperen Aşkın Erol dk. 83 ?)
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Sinan Akgöl xx (Sabrican Vural dk. 76 x), Uğur Aygören xx (Atakan Gündüz dk. 55 xx), Cengiz Demir, Canberk Ömer Özdemir, Hasan Emre Yeşilyurt, Mert Çölgeçen x, Ensar Arslan xx (Serhat Mermer dk.40 xx), Enes İslam İlkin xx, Hüseyin Eray Karataş xx, Murat Yılmaz xx (Enes Karakuş dk. 75 x)
Kırmızı kart: Dk.25 Mert Gölgeçen (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Maksut Birben, Eyüp Ensar Bozkurt, Özgür Kutlu, Bedirhan Özyurt (Pazarspor), Mert Gölgeçen, Hasan Emre Yeşilyurt, Serhat Mermer (Kırklarelispor)