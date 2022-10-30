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Pazarspor-Bucaspor 1928 maç sonucu: 0-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı Bucaspor 1928 takımına 1-0 mağlup oldu.

30 Ekim 2022, Pazar 23:22 Son Güncelleme:
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Pazarspor-Bucaspor 1928 maç sonucu: 0-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı Bucaspor 1928 takımına 1-0 mağlup oldu.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Batuhan Kolak xx, Serdar Soydan xx, Serhat Sağır xx

Pazarspor: Yasin Davuş xx, İlhan Topatar xx, Maksut Birben xx (Sercan Besler dk. 88 ?), Oğuzhan Birben xx, İsmail Düzgün xx, Oğuzhan Eskiköy xx, Yağız Rüştü Aktaş xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Oğulcan Enes Demiroğlu xx, Hakan Doğru xx, Onur Kızıltaş xx

Teknik Direktör: Kemalettin Şentürk

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Mazlum Demir xx, Lokman Gör xx, Alper Kadir Duruk xx, Enes Alıç xx, Furkan Çil xx, Saruhan Fındıkcı xx, Cuma Menize xx (Adem Eren Kabak dk. 86 ?), Berke Bıyık xx (İlhan Depe dk. 72 xx), Erhan Çelenk xx (Recep Gül dk. 90 ?), Mehmet Fuat Gölbaşı xx (Tunç Murat Behram dk. 73 xx)

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Gol: Erhan Çelenk (Bucaspor)

Kırmızı kartlar: Oğuzhan Birben, Oğuzhan Eskiköy (Pazarspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Eskiköy (Pazarspor), Berke Bıyık (Bucaspor)

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