Pazarspor-Balıkesirspor maç sonucu: 0-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Batuhan Gültek xx, Muhammed Yıldız xx, Mehmet Sıraç Akpınar xx
Pazarspor: Yasin Davuş x, Metin Güler x, Mehmet Cansın Çiçek x, Oğulcan Enes Demiroğlu x, Onur Kızıltaş xx, Maksut Birben x, Yağız Rüştü Aktaş x (Ahmet Karataş dk. 64 x), İlhan Topatar xx (Özgür Kutlu dk. 85 ?), Oğuzhan Eskiköy xx, Sercan Besler xx (Önder Selimoğlu xx), İsmail Düzgün xx
Teknik Direktör: Kemalettin Şentürk
Balıkesirspor: Yiğithan Kır xx, Birol Parlak xx, Kağan Kayalı xx, Doğa İşeri xx, Ayberk Kaygısız xx (Görkem Altun dk. 90 ?), Sedat Dursun xx, Berat Aydoğdu xx (Ümit Doğru dk. 83 ?), Hüseyin Karabey xx, Sedat Yiğit Kurnaz xx (Berk Tosun dk. 74), Oğuz Han Aynaoğlu xx, Andaç Güleryüz xx (Berkay Aykurt dk. 82 ?)
Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu
Gol: Ayberk Kaygısız (dk. 62) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Önder Selimoğlu, Ahmet Karataş, Onur Kızıltaş (Pazarspor), Andaç Güleryüz, Yiğithan Kır, Sedat Dursun, Berk Tosun, Ayberk Kaygısız, Oğuzhan Aynaoğlu (Baynet İnşaat Balıkesirspor)