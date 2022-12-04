Pazarspor-1461 Trabzon FK maç sonucu: 1-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında Pazarspor, sahasında ağırladığı 1461 Trabzon FK takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Burak Olcar xx, Hakan Erkan xx, Oğuzhan Kocaçoban xx
Pazarspor: Yasin Davuş xx, Metin Güler xx, Onur Kızıltaş xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Oğulcan Enes Demiroğlu x, Eyüp Ensar Bozkurt x, İlhan Topatar xxx, Oğuzhan Eskiköy xx (Muhammet Nişancı dk. 85 ?), Sercan Besler x (Özgür Kutlu dk. 75 x), Önder Selimoğlu xx, Ahmet Karataş x
1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut xx, Onur Akdeniz xx, Tunahan Ergül xx, Utku Şen xx (Fuat Bavuk dk. 46 xx), Özkan Yıldırım x (Muammer Denizhan Taşkan dk. 46 x), Berkay Sefa Kara x (İsmail Haktan Odabaşı dk. 65 xx), Kerem Baykuş xxx (Atalay Yıldırım dk. 80 ?), Arif Morkaya x, Ali Eren İyican x (Nafican Yardımcı dk. 53 xx), Mert Özmen x, Abdulkadir Korkut x
Goller: İlhan Topatar (dk. 61) (Pazarspor), Kerem Baykuş (dk. 63) (1461 Trabzon FK)
Sarı kartlar: Utku Sen (1461 Trabzon FK), Onur Kızıltaş, Metin Güler, Eyüp Ensar Bozkurt (Pazarspor)