Paylaşılamayan adam Mauro Icardi!

Serie A ekibi İnter’le yol ayrımında bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin talipleri her geçen gün artıyor...

İspanya La Liga ekibi Real Madrid ve İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United’ın radarında olduğu iddia edilen 26 yaşındaki futbolcuya son talip, İtalya’dan çıktı. Yıldız futbolcu için Çizme ekiplerinden Napoli’nin devreye girdiği bildirildi.

Kulübüyle 2021 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan İcardi’ye Napoli’nin, 11 milyon Euro’luk maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre İnter formasıyla bu sezon 28 maça çıkıp 15 gol ve 1 asistlik performan sergileyen başarılı oyuncunun, Napoli’nin teklifini düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Yeni sözleşmeyi reddetti

Tecrübeli futbolcunun eşi ve aynı zamanda menaceri olan Wanda Nara, İnter’in İcardi’yle sözleşme yenileme önerisine olumsuz yanıt vermişti. Şu anda kulübünden 5 milyon Euro kazanan yıldız isme 7 milyon Euro’dan yeni kontrat öneren Serie A ekibi, geri çevrilmişti.

Arjantinli oyuncunun daha önce kaptanlığı alınmış ve sakatlığından dolayı Rapid Wien ve Fiorentina maçlarında forma giyememişti.

Bonservisi de belli...

Başarılı oyuncuyla ilk etapta sözleşme yenilemeyi hedefleyen İnter’in, bu konuda oyuncusuyla yeni bir görüşme yapacağı, bundan da olumsuz geri dönüş gelmesi halinde İcardi’nin yeni sezon öncesinde transfer listesine konulacağı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre bu durumda İnter’in, İcardi için 60 milyon Euro’luk bonservis talebinde bulunabileceği konuşuluyor...