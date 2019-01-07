Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift idman yaparak hazırlanan mavi-beyazlı ekipte eski ve yeni futbolcuların kısa zamanda birbirleriyle uyum sağlaması teknik heyeti sevindiriyor.

Payasspor Kulübü Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, yaptığı açıklamada, "Teknik heyetimizin verdiği raporlar doğrultusunda transfer görüşmelerimizin bir kısmını tamamladık. Görüşmelerini sürdürdüğümüz diğer futbolcuların durumları da bu hafta içerisinde netleşir. Yapacağımız transferlerle birlikte Payasspor'u iyi günler bekliyor" dedi.