Kariyerinde Porto, Shakhtar Donetsk ve Roma gibi takımları çalıştıran Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Kiev'de mahsur kaldı.

Yaşadıklarını Portekiz basınına anlatan Fonseca, "Sabah beşte uyandım ve arka arkaya beş patlama sesi duydum. Bugün için planlanmış bir uçuşum vardı ama şimdi ayrılmak imkansız çünkü havaalanı zaten yok edilmiş ve hava sahası kapatılmış durumda. Bu hayatımın en kötü günü. Şimdi bekleme ve şanslı olmayı umma zamanı. Ve üzerimize bomba düşmemesi için dua edelim." sözlerini kullandı.

Şu anda takım çalıştırmayan Fonseca, en son İtalyan ekibi Roma'da görev yapmıştı.



