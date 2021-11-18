Arjantin'in 2022 Dünya Kupası biletini kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan Paulo Dybala, Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal ettiğini dile getirdi.

Football Italia'da yer alan habere göre kariyerinde hala ulaşması gereken çok başarı olduğunu belirten Dybala, "Her zaman geleceğe bakarak ve ulaşmak istediğim hedefleri düşünerek yaşıyorum. Hem takımımla hem de milli takımla daha başaracak çok hedefim var. Ülkem için oynamayı seviyorum. Beni kökenlerime daha yakın hissettiriyor." ifadelerinde bulundu.

Hedefleri arasında Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanmak da olduğunu söyleyen yıldız isim, "Elbette, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğim gibi Dünya Kupası'nı kazanmayı da hayal ediyorum. Bu sonuçlara ulaşmak için her gün çalışıyorum.” sözlerini sarf etti.

Sözleşmesi bu sezon bitecek olan Dybala'nın, Juventus ile yeni sözleşme için anlaşmanın eşiğinde olduğu iddia ediliyor.

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