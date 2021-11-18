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Paulo Dybala: Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal ediyorum

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kariyeri ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dybala, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayalleri kurduğunu dile getirdi.

18 Kasım 2021, Perşembe 23:31 Son Güncelleme:
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Paulo Dybala: Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal ediyorum

Arjantin'in 2022 Dünya Kupası biletini kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan Paulo Dybala, Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal ettiğini dile getirdi.

Football Italia'da yer alan habere göre kariyerinde hala ulaşması gereken çok başarı olduğunu belirten Dybala, "Her zaman geleceğe bakarak ve ulaşmak istediğim hedefleri düşünerek yaşıyorum. Hem takımımla hem de milli takımla daha başaracak çok hedefim var. Ülkem için oynamayı seviyorum. Beni kökenlerime daha yakın hissettiriyor." ifadelerinde bulundu.

Hedefleri arasında Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanmak da olduğunu söyleyen yıldız isim, "Elbette, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğim gibi Dünya Kupası'nı kazanmayı da hayal ediyorum. Bu sonuçlara ulaşmak için her gün çalışıyorum.” sözlerini sarf etti.

Sözleşmesi bu sezon bitecek olan Dybala'nın, Juventus ile yeni sözleşme için anlaşmanın eşiğinde olduğu iddia ediliyor.

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