Paulo Bento gururla bıraktı
Tıpkı Japonya gibi Dünya Kupası'nda renk katan ülkelerden Güney Kore, Son 16 Turu'nda Brezilya'ya 4- 1 kaybederek, tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkma şansını kaçırdı. Uzak Doğu temsilcisinin bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden Paulo Bentoda görevinden ayrıldı.
Tıpkı Japonya gibi Dünya Kupası'nda renk katan ülkelerden Güney Kore, Son 16 Turu'nda Brezilya'ya 4- 1 kaybederek, tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkma şansını kaçırdı.
Uzak Doğu temsilcisinin bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden Paulo Bentoda görevinden ayrıldı. Portekizli teknik adam, 2018-2022 arasında takımın başında kalarak, Kore'yi en uzun çalıştıran hoca unvanını elinde bulunduruyor.