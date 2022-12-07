Paulo Bento gururla bıraktı

Tıpkı Japonya gibi Dünya Kupası'nda renk katan ülkelerden Güney Kore, Son 16 Turu'nda Brezilya'ya 4- 1 kaybederek, tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkma şansını kaçırdı.

Uzak Doğu temsilcisinin bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinden Paulo Bentoda görevinden ayrıldı. Portekizli teknik adam, 2018-2022 arasında takımın başında kalarak, Kore'yi en uzun çalıştıran hoca unvanını elinde bulunduruyor.