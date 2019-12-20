Brezilya televizyon kanallarından Esporte Interativo’nun haberine göre ülkede futbol sezonunun sona ermesinin ardından Botafogo’da forma giyen Joao Paulo’nun, yurt dışından transfer teklifleri aldığı bildirildi. Paulo’yu isteyen kulüplerin başında da Beşiktaş geldiği ifade edildi. 28 yaşındaki oyuncunun peşinde, ABD’den Seattle Sounders ve Atlanta United’ın da olduğu ancak Siyah- Beyazlılar’ın diğer takımlara göre daha önce davrandığı vurgulandı.

ABD’den de isteyenler var

Paulo’nun menajeri Manica da Beşiktaş’ın transfer teklifiyle ilgili olarak, “Beşiktaş ile görüşmelerimiz sürüyor. Resmi teklifin gelmesini bekliyoruz. Rakamları bile konuştuk. ABD’den Joao Paulo’yu izlemeye geldiler ancak henüz resmi bir teklif yok” açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz sezon 40 resmi maçta forma giyen atak orta saha oyuncusu, 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.