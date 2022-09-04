Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray 'ın kanatlardaki Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü alternatifsiz bırakmamak adına çalışmalarını sürdürdüğü, Bayer Leverkusen'in yıldızı Paulinho'ya kanca attığı iddia ediliyordu.

Galatasaray iddialarına yanıt

Alman basını, Brezilyalı oyuncunun Sarı Kırmızılı ekiple anlaştığını, kulüple görüşmelerin sürdüğünü aktarırken Paulinho'dan transferle ilgili flaş bir hamle geldi. 22 yaşındaki sol kanat, çıkan haberlere kişisel sosyal medya hesabından iddialara ''Böyle bir şey yok. Hayır.'' şeklinde yanıt verdi.

Haziran 2023'e kadar Leverkusen'le sözleşmesi bulunan Paulinho'nun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro.

18.5 milyon Euro bonservisle gitti

Vasco da Gama altyapısından yetişen ve Temmuz 2018'de 18.5 milyon Euro bonservisle Leverkusen'e transfer olan Paulinho, Alman ekibinde çıktığı 74 maçta 8 gol, 5 asistle oynadı.

Bu sezon 2 maçta 68 dakika sahada kalabilen ve skor katkısı veremeyen, güncel piyasa değeri 11 milyon Euro Brezilyalı oyuncunun Leverkusen ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.





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