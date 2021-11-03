Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile 2-2 berabere kalan Manchester United'da eleştirilerin hedefi Paul Pogba. İngiliz ekibinin formasını uzun yıllar giymiş olan Paul Scholes maç sonrası yıldız futbolcuya eleştirilerde bulundu.

Mücadelenin ardından BT Sport'a açıklamalarda bulunan Scholes, Fransız yıldıza şu sözlerle yüklendi:

"Pogba'nın her zaman yanında birine ihtiyacı var... Arkasında deneyimli insanlara ihtiyacı var. O kaç yaşında? 28, Gerçekten tecrübeli bir oyuncu. Ama 35'e ulaştığında da tamamen aynı olacak. Hala onun ne kadar yetenekli olduğunu saklayacak aptalca şeyler yapıyor olacak."

"Pogba'da en önemli şeylerden biri konsantrasyon ve zaman zaman onu kaybediyor. Juventus'ta çok iyiydi ancak etrafında Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon gibi isimler vardı. 35 yaşına kadar buna ihtiyacı olacak."







