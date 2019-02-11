Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın efsanevi futbolcularından Paul Scholes, kariyerinde ilk defa bir takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.

44 yaşındaki eski İngiliz futbolcu, İngiltere 4'üncü lig takımlarından Oldham Athletic'in yeni menajeri oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Scholes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce efsanesi olduğu United'da altyapı ve A takım antrenörü olarak görev yapan Scholes, İngiltere 5. lig ekiplerinden Salford'un da sahibi konumunda bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler