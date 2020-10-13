Manchester United'ın efsanelerinden Paul Scholes, eski takımının transferdeki tek hedefinin Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland olması gerektiğini aktardı. Stadium Astro'ya konuşan Scholes, "Haaland'ın heyecan verici bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi.

United'ın eski yıldızı, "Şu ana kadar sergilediği görüntüyle Messi ve Ronaldo seviyelerine gelmesi bekleniyor. Bu nedenle Sancho'nun doğru seçim olduğunu düşünmüyorum çünkü o türde zaten üç oyuncumuz var. 100 milyon Pound ya da her neyse, bunun doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum. O nedenle transferin gerçekleşmemesi ile hayal kırıklığına uğramadım. Sancho, kesinlikle harika bir oyuncu ve muhtemelen hangi takıma giderse gitsin onu ileri seviyeye taşıyacak ama bu sene ona ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.