İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Sheffield United deplasmanında 3-2 kazanırken son haftalarda gösterilen performans takımın efsane oyuncularından Paul Scholes'a ümit verdi. Yorumcu olarak görüşlerini aktaran Scholes, Manchester United'ın Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Premier Lig şampiyonu olabileceğini belirtti.

Manchester United, Sheffield United deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetle son 6 maçında 5. kez galip geldi. Manchester United ile lider Liverpool arasında 5 puanlık fark bulunuyor.

United'ın son maçtaki sisteminden memnun olan Scholes, "Bence Solskjaer, dizilişi ve oyuncuları çok değiştirmişti. 5 maç değiştirmedi ve 4-2-3-1 işe yaradı. Ekibe gerçekten uyan bir diziliş" ifadelerini kullandı.