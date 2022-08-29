Bu sezon başında Manchester United'dan ayrılarak eski takımı Juventus'a dönen Fransız yıldız Paul Pogba, kardeşinden kendisine yönelik gerçekleştirilen tehdit skandalı ile gündeme geldi.

Franceinfo'da yer alan habere göre Paul Pogba, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında bazı belgeler açıklayacağını belirten bir video paylaşan kardeşi Mathias Pogba için şikayette bulundu ve yasal süreç başlattı.

Avukatlarından açıklama

Pogba'nın avukatları, yıldız futbolcunun 'tehdit ve gasp girişimleri" aldığını belirten bir açıklamada bulunurken, İtalya ve Fransa'daki yetkililere konunun bildirildiği ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kardeşini tehdit etti

Mathias Pogba geçtiğimiz günlerde kardeşi hakkında bazı belgeler açıklayacağını belirterek, "Kardeşimin hayranları, Fransa, Juventus ve Juventus'un sponsorları da dahil olmak üzere tüm dünya bazı gerçeklerin artık farkına varmalı. Kardeşimin hayranlarının gösterdikleri sevgiye değer bir insan olup olmadığını bilmesi gerekiyor. Sanırım sözlerim birçok insanı ilgilendirecek. Mbappe hakında da önemli şeyler söyleyeceğim. Birçok unsur ve tanık söyleyeceklerimi doğruluyor" ifadelerini kullanmıştı.

13 milyon Euro talep ettiler

İddialara göre Pogba ayrıca, kardeşi Mathias'ın da dahil olduğu bir çete tarafından defalarca tehdit edildi. Bununla birlikte aralarında silahlı kişilerin bulunduğu bir grubun, Pogba'dan 13 milyon Euro talep ettiği ve hatta futbolcunun 300 bin Euro ve ekstradan kredi kartını çaldığı ileri sürüldü.

Pogba ise olayların yeni değil Mart ayında Fransa'da Lagny-sur-Marne'ye döndüğünde yaşandığını belirtiyor.

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